Затримали 42-річного організатора схеми для ухилянтів, який обіцяв провести за кордон через ліс

У вівторок, 23 квітня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на Львівщині 42-річного організатора схеми для ухилянтів. Він за 8 тис. євро обіцяв провести військовозобов’язаного за кордон лісовими стежками.

Організатором незаконного каналу переміщення чоловіків призовного віку через кордон виявився мешканець Вінниці. Його затримали на території Львівського району. Про це ZAXID.NET підтвердили у департаменті стратегічних розслідувань ДСР.

Організатор обіцяв особисто провести клієнта через кордон лісосмугою поза межами офіційних пунктів пропуску. При цьому він провів ухилянту інструктаж, надавши необхідні вказівки. Вартість такої послуги оцінив у 8 тис. євро.

Затриманому готують підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон ( ст. 332 ККУ) та обрання запобіжного заходу.