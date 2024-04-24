Одною з організаторів схеми виявилася медикиня з Рівненщини

Оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби викрили на Львівщині двох організаторів схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Ухилянтам за 1500 доларів продавали посвідчення про інвалідність.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, переправлення ухилянтів організували мешканець міста Білгород-Дністровський Одеської області та мешканка селища Зарічне Рівненської області, яка є медичною працівницею.

Вони підшукували чоловіків, які мали намір втекти за кордон. Маючи завчасно виготовлені бланки посвідчень про інвалідність та підроблені печатки Міністерства соціальної політики України, заповнювали їх та продавали за 1500 доларів. Після цього зловмисники безпосереднього забезпечували вивіз ухилянтів до Польщі або супроводжували їх до пунктів пропуску та давали вказівки щодо проходження прикордонного контролю.

Організаторів схеми затримали під час переправлення ухилянта за кордон (фото ДПСУ)

23 квітня організаторам схеми вручили повідомлення про підозру в підробленні документів та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч.1 ст. 358 та ч.3 ст. 332 ККУ). Розглядається клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.