Правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди

Працівники ДБР викрили на Львівщині банду, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон. Організували групу двоє місцевих мешканців, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді Рівненського міського суду. Рекетири продали ухилянтам фальшиві документи про включення їх до системи «Шлях», а згодом під виглядом працівників ТЦК вимагали ще грошей за уникнення призову.

Як розповіли в ДБР Львівщини, наприкінці грудня до організаторів схеми звернулися двоє охочих потрапити до Європи. Організатори пообіцяли клієнтам внести їх як волонтерів до системи «Шлях», що дасть змогу законно перетнути кордон. Вартість цієї послуги вони оцінили у 15 тис. доларів США.

«Насправді зловмисники підробили ці документи. Також знаючи, що клієнти планують перевезти через кордон великі суми готівки, вони вирішили нажитись на них ще раз. 28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи «Шлях» і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону», – повідомили в ДБР.

Далі водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, мав довезти чоловіків до визначеного місця в селі Ясниська Яворівського району. Там їх вже чекали інші спільники банди, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці затримали на Львівщині організаторів банди та їхніх спільників

«Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, звідки відправлять у зону бойових дій. Фальшиві працівники ТЦК повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тис. доларів США», – додали в ДБР.

Після отримання грошей рекетирів затримали правоохоронці. П’ятьом учасникам банди повідомили про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 189 ККУ). Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 ККУ). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За клопотанням ДБР суд обрав запобіжні заходи усім причетним у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави для двох організаторів суд визначив у сумі 1,5 і 1,3 млн грн, для решти спільників – близько 500 тис. грн.

Правоохоронці не розголошують прізвища учасників злочинної групи. Як випливає з ухвал Личаківського районного суду Львова про обрання запобіжних заходів, одним із організаторів є 30-річний уродженець Стебника Богдан Капшій. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 1,5 млн грн застави.

Також серед підозрюваних 30-річний колишній рівненський патрульний Максим Сидорук, син судді Рівненського міського суду Євгена Сидорука. Йому суд обрав тримання під вартою з альтернативою сплати 454 тис. грн застави. У 2019 році Максима Сидрука затримували за кермом у стані наркотичного сп’яння, за що суд покарав його штрафом 10,2 тис. грн та позбавив водійських прав на рік.

Ще один підозрюваний – мешканець Рівного Роман Оліфер, який працює фельдшером медичного пункту 9 прикордонного загону ДПСУ. Йому теж визначено заставу у розмірі 454 тис. грн.

Ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще двом підозрюваним наразі не оприлюднені в реєстрі.