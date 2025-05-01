Після передачі грошей у березні 2024 року рекетирів затримали правоохоронці

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок учаснику банди, яка обкрадала ухилянтів. Спершу двоє військовозобов’язаних заплатили 30 тис. доларів за підробку документів для перетину кордону, а потім у них вимагали ще 20 тис. доларів, погрожуючи доставити у ТЦК. Одному з учасників банди суд призначив чотири роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, уродженець Стебника Богдан Капшій разом із спільниками імітували організацію незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Вони пообіцяли внести двох чоловіків у систему «Шлях» за 30 тис. доларів (по 15 тис. доларів з людини). Окрім цього, Капшій був пособником та сприяв у вимаганні у цих чоловіків ще 20 тис. доларів.

ДБР розповідало, що учасники банди спершу пообіцяли внести чоловіків у систему «Шлях» як волонтерів, за що ті заплатили 30 тис. доларів. Ділки знали, що їхні клієнти хочуть вивезти значну суму готівки за кордон. Вони залучили до схеми спільників, які переодягнулись у військову форму та вимагали у чоловіків ще 20 тис. доларів, погрожуючи викликати поліцію та доставити їх у ТЦК. Після передачі грошей у березні 2024 року рекетирів затримали правоохоронці.

Щодо Богдана Капшія порушували кримінальні справи за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману (шахрайство), скоєному за попередньою змовою групою осіб, а також його обвинувачували у пособництві у вимаганні. Учасник схеми уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, потерпілі у цій справі подали письмові заяви про відсутність претензій до обвинуваченого.

Цю справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала обвинуваченого винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши чотири роки тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про вироки для інших учасників злочинної групи.