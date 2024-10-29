Правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок двом учасникам банди, які, представляючись працівниками ТЦК та прикордонної служби, вимагали в ухилянтів 20 тис. доларів. Вони уклали угоду про визнання винуватості з прокурором та уникнули тюремного ув’язнення.

Медик Роман Оліфер, що працює у прикордонному загоні, та колишній рівненський патрульний Максим Сидорук були членами злочинної групи, до якої входило ще троє людей. Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, 28 березня 2024 року у Яворівському районі Львівщини Оліфер, Сидорук разом із ще одним спільником, матеріали щодо якого розглядатимуться окремо, переодягнулись у військовий одяг та вимагали у двох ухилянтів 20 тис. доларів. Ділки нібито помітили, що документи чоловіків підроблені і таким чином пропонували «уникнути» проблем.

За даними ДБР, фіктивні документи для перетину кордону цим військовозобов’язаним чоловікам виготовили учасники цієї ж банди. Ухилянти розповіли їм, що планують вивезти за кордон значні суми готівки, а ділки вирішили на них нажитись.

Роман Оліфер та Максим Сидорук уклали угоди про визнання винуватості із прокурором, а також задонатили 100 тис. грн для ЗСУ. Суддя Наталія Швед, яка розглядала матеріали справи, призначила їм по п’ять років тюрми за вимагання, але звільнила від відбування покарання з дворічними іспитовими термінами. Вирок ще можна оскаржити. Справи щодо інших трьох учасників банди розглядатимуть окремо.