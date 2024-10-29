Суд виніс вирок учасникам банди, які обкрадали ухилянтів на Львівщині
Вони вимагали 20 тис. доларів, представляючись працівниками ТЦК та прикордонної служби
Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок двом учасникам банди, які, представляючись працівниками ТЦК та прикордонної служби, вимагали в ухилянтів 20 тис. доларів. Вони уклали угоду про визнання винуватості з прокурором та уникнули тюремного ув’язнення.
Медик Роман Оліфер, що працює у прикордонному загоні, та колишній рівненський патрульний Максим Сидорук були членами злочинної групи, до якої входило ще троє людей. Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, 28 березня 2024 року у Яворівському районі Львівщини Оліфер, Сидорук разом із ще одним спільником, матеріали щодо якого розглядатимуться окремо, переодягнулись у військовий одяг та вимагали у двох ухилянтів 20 тис. доларів. Ділки нібито помітили, що документи чоловіків підроблені і таким чином пропонували «уникнути» проблем.
За даними ДБР, фіктивні документи для перетину кордону цим військовозобов’язаним чоловікам виготовили учасники цієї ж банди. Ухилянти розповіли їм, що планують вивезти за кордон значні суми готівки, а ділки вирішили на них нажитись.
Роман Оліфер та Максим Сидорук уклали угоди про визнання винуватості із прокурором, а також задонатили 100 тис. грн для ЗСУ. Суддя Наталія Швед, яка розглядала матеріали справи, призначила їм по п’ять років тюрми за вимагання, але звільнила від відбування покарання з дворічними іспитовими термінами. Вирок ще можна оскаржити. Справи щодо інших трьох учасників банди розглядатимуть окремо.