Прикордонники затримали переправника з ухилянтами поблизу українсько-угорського кордону

Берегівський районний суд визнав винним уродженця міста Білозерське Донецької області Владислава Григор’єва у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Чоловік отримав 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 квітня, у травні 2023 року Владислав Григор’єв запропонував трьом мешканцями Донецької області за 3 тис. євро незаконно перетнути кордон. Для цього сказав їм приїхати до Києва, а звідти потягом до закарпатського Виноградова. Далі переправник з ухилянтами вирушили в село Боржава, що знаходиться поблизу українсько-угорського кордону. Його чоловіки вирішили долати річкою, придбавши для цього надувний човен. Ввечері 12 червня їх затримали прикордонники.

Під час судового засідання Владислав Григор’єв свою вину визнав частково і розповів, що віз своїх знайомих на риболовлю. А гроші від них взяв на придбання квитків та їжі. У свою чергу ухилянти зізналися в суді, що їхали на Закарпаття, щоб нелегально потрапити до Угорщини.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Олександр Фейір визнав Владислава Григор’єва винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України і призначив йому 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок може бути оскаржений у Закарпатському апеляційному суді.