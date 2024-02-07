Загалом прибуток закарпатця від незаконної діяльності склав 4500 доларів і 22 тис. грн

Берегівський районний суд визнав винним уродженця Воронежської області РФ, мешканця села Дийда Закарпатської області, Геннадія Божані в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 лютого, Геннадій Божані двічі допомагав ухилянтам перетинати кордон.

«Оскільки він проживав у прикордонному населеному пункті, то добре орієнтувався на місцевості та виконував роль провідника до лінії кордону. Першого разу він сприяв двом громадянам у незаконному перетині держкордону. Така послуга коштувала 4500 доларів США за обох «клієнтів». Другий факт переправлення встановлено у серпні 2023 року. Група вже складалася із п’яти військовозобов’язаних, які намагалисяпотрапити до Угорщини. Загалом прибуток закарпатця від незаконної діяльності склав 22 тис. грн», – розповіли про справу в Закарпатській обласній прокуратурі.

У суді Геннадій Божані не визнав своєї вини і сказав, що допомагав збирати людей на будівельні роботи, а гроші йому сплачували авансом. Натомість ухилянти, яких він переправляв через кордон, впізнали його по фото і засвідчили про це в суді.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лайош Гал визнав Геннадія Божані винним у переправленні осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів і присудив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.