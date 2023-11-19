Томас Дужар на провладному мітингу в Будапешті 2021 року

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав тимчасового виконувача обов'язків директора «Закарпатського облавтодору» ВАТ «Автомобільні дороги України» 37-річного Томаса Дужара винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Сторона захисту подавала клопотання про закриття кримінального провадження, але суд 15 листопада призначив чоловікові чотири роки в'язниці з конфіскацією всього майна. Справу розглядав суддя Лайош Гал.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений з корисливих мотивів вирішив підробляти документи, з якими чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон. Томас Дужар 19 квітня 2022 року звернувся до знайомого, зустрівся з ним у місті Берегове, й запропонував шукати військовозобов'язаних, які хотіли б поїхати з України.

Згодом знайомий, який діяв під контролем правоохоронців, надав Томасу Дужару карту пам'яті, на яку завантажив 8 скан-копій документів підставної людини, яка нібито хотіла перетнути кордон. Обвинувачений сказав, що почне створювати документи тільки коли ухилянт заплатить 13 тис. доларів. За його словами, на виготовлення підробок потрібні 3-4 дні. 13 травня 2022 року Томас Дужар отримав від знайомого 13 тис. 700 доларів, які були промарковані. Після цього чоловіка затримали.

Затримання Томаса Дужара у травні 2022 року (Фото Офісу генпрокурора)

Зазначимо, що вирок може бути оскаржений в апеляції впродовж 30 діб з моменту його оголошення.

Засуджений Томас Дужар є уродженцем Виноградова, виховує трьох неповнолітніх дітей. Згідно з бізнес-аналітичним ресурсом YouControl, він з кінця липня 2023 став тимчасовим виконувачем обов'язків директора «Закарпатського облавтодору». Також чоловік є керівником Виноградівського міського осередку «Республіканської партії України». Раніше Томас Дужар працював заступником керівника одного з відділів Закарпатської митниці ДФС, був третім секретарем посольства України в Угорщині та керівником ЦНАПу, працював на різних посадах у Виноградівській РДА.

За інформацією журналіста із Закарпаття Віталія Глаголи, Томас Дужар у жовтні 2021 року брав участь у мітингах в Будапешті під угорськими прапорами. Зазначимо, що саме тоді у столиці Угорщини відбувався провладний Форум громадянської солідарності, на якому виступав прем'єр-міністр Віктор Орбан.