Посадовця Закарпатського облавтодору засудили до чотирьох років за переправлення ухилянтів
Томас Дужар обіцяв військовозобов'язаним за 13 тис. доларів виготовити фальшиві документи
Берегівський районний суд Закарпатської області визнав тимчасового виконувача обов'язків директора «Закарпатського облавтодору» ВАТ «Автомобільні дороги України» 37-річного Томаса Дужара винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Сторона захисту подавала клопотання про закриття кримінального провадження, але суд 15 листопада призначив чоловікові чотири роки в'язниці з конфіскацією всього майна. Справу розглядав суддя Лайош Гал.
У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений з корисливих мотивів вирішив підробляти документи, з якими чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон. Томас Дужар 19 квітня 2022 року звернувся до знайомого, зустрівся з ним у місті Берегове, й запропонував шукати військовозобов'язаних, які хотіли б поїхати з України.
Згодом знайомий, який діяв під контролем правоохоронців, надав Томасу Дужару карту пам'яті, на яку завантажив 8 скан-копій документів підставної людини, яка нібито хотіла перетнути кордон. Обвинувачений сказав, що почне створювати документи тільки коли ухилянт заплатить 13 тис. доларів. За його словами, на виготовлення підробок потрібні 3-4 дні. 13 травня 2022 року Томас Дужар отримав від знайомого 13 тис. 700 доларів, які були промарковані. Після цього чоловіка затримали.
Затримання Томаса Дужара у травні 2022 року (Фото Офісу генпрокурора)
Зазначимо, що вирок може бути оскаржений в апеляції впродовж 30 діб з моменту його оголошення.
Засуджений Томас Дужар є уродженцем Виноградова, виховує трьох неповнолітніх дітей. Згідно з бізнес-аналітичним ресурсом YouControl, він з кінця липня 2023 став тимчасовим виконувачем обов'язків директора «Закарпатського облавтодору». Також чоловік є керівником Виноградівського міського осередку «Республіканської партії України». Раніше Томас Дужар працював заступником керівника одного з відділів Закарпатської митниці ДФС, був третім секретарем посольства України в Угорщині та керівником ЦНАПу, працював на різних посадах у Виноградівській РДА.
За інформацією журналіста із Закарпаття Віталія Глаголи, Томас Дужар у жовтні 2021 року брав участь у мітингах в Будапешті під угорськими прапорами. Зазначимо, що саме тоді у столиці Угорщини відбувався провладний Форум громадянської солідарності, на якому виступав прем'єр-міністр Віктор Орбан.