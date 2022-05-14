Чиновник виготовляв документи для призовників, які дозволяли їм виїзд закордон

СБУ затримала 36-річного екс-керівника ЦНАПу однієї з громад Берегівського району за виготовлення документів для чоловіків призовного віку, які намагалися безперешкодно виїхати з України. За підроблені документи чиновник брав 14 тис. доларів. Його затримали у Берегові під час одержання грошей від одного з призовників.

Як у суботу, 14 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, колишнього керівника ЦНАПу однієї із громад Берегівщини викрили на організації схеми переправлення ухилянтів закордон. За даними слідства, закарпатець за 14 тис. доларів обіцяв виготовити для ухилянта документи, які дозволять йому безперешкодно перетнути кордон в умовах воєнного стану.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що чиновника затримали у Берегові при одержанні оплати за документи. Правоохоронці вилучили у затриманого 14 тис. доларів, а також мобільні телефони та флешки, на яких були фотографії документів потенційних замовників. У прес-службі СБУ Закарпаття ZAXID.NET зазначили, що затриманий екс-керівник ЦНАПу є 36-річним мешканцем Виноградівського району.

Як додають в СБУ, наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють, які саме документи виготовляв екс-чиновник, а також визначають осіб, які можуть бути причетні до злочину. За скоєне 36-річному закарпатцеві загрожує до дев'яти років позбавлення волі із забороною займати певні посади на три роки та із конфіскацією майна.