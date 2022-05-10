На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків призовного віку, які вдавали із себе багатодітних батьків, аби покинути країну. Ухилянти підробили по три свідоцтва про народження дітей та пред’явили фальшиві документи на паспортному контролі на кордоні з Угорщиною.

Як у вівторок, 10 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, на пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, прикордонники затримали чотирьох чоловіків віком 20 до 43 років, мешканців Хмельницької та Житомирської областей, які приїхали на кордон одночасно та видавали себе за багатодітних батьків. У Держприкордонслужбі уточнюють, що один із затриманих чоловіків зізнався, що придбав свідоцтва через свого знайомого за 500 доларів.

«Кожен із чотирьох, як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану, разом із паспортними документами надали для перевірки по три свідоцтва про народження «своїх» дітей. Перевіряючи пред’явлені свідоцтва, інспектор прикордонного контролю виявив низку ознак, які вказували на їх підробку», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Прикордонники повідомили поліцію про виявлення ознак правопорушення за ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Надалі призовниками займатиметься поліція.