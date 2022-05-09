30-річний чоловік не зміг переплисти гірську річку

У річці Тиса на українсько-румунському кордоні втопився 30-річний призовник, який разом із ще двома чоловіками намагався переплисти на територію Румунії. Тіло українця виявили біля румунського берега річки. Один із утікачів дістався закордон живим, ще одного поки не знайшли.

Як у понеділок, 9 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, трьох чоловіків поблизу кордону з Румунією помітили прикордонники відділення «Великий Бичків» у Рахівському районі Закарпаття. Під час втечі один із чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, втопився.

«Чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили подолати Тису, яка зараз доволі повноводна. Як з’ясувалося, зі стрімкою течією Тиси впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло його 30-річного супутника виявили біля румунського берега під час спільних пошукових заходів», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У Держприкордонслужбі зазначають, що третього утікача поки не знайшли. Прикордонники також додають, що з початку травня на ділянці відповідальності Мукачівського загону затримали затримали близько 20 військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити закордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.