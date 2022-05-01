Переправника ухилянтів закордон загрожує до семи років ув'язнення

Правоохоронці затримали двох мешканців Закарпатської області, які через річку переправляли ухилянтів закордон. Закарпатці спробували незаконно відправити до ЄС 33-річного мешканця Сумщини, якого одягли в гідрокостюм та готувалися річкою переправити на сторону Румунії. За такі послуги чоловіки брали 4 тис. євро. Зараз вони перебувають у СІЗО, за скоєне закарпатцям загрожує до семи років ув’язнення. Призовника поліція вже доставила до військкомату.

Як у неділю, 1 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 45-річний та 24-річний мешканці села Костилівка Рахівського району організували нелегальну переправу чоловіків призовного віку через державний кордон України. Затримали підозрюваних при спробі переправити 33-річного чоловіка з Сумської області до лінії кордону в межах села Ділове, що на кордоні з Румунією.

«Оскільки перетинати кордон їхній клієнт мав через річку, зловмисники забезпечили його гідрокостюмом. Свої послуги вони оцінили у 4 тисячі євро. Наразі 45 та 24-річних жителів села Костилівка затримано в та поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі СБУ Закарпаття уточнюють, що це не одиничний випадок: зловмисники системно переправляли чоловіків закордон. Для реалізації оборудки, ділки забезпечували призовників гідрокостюмами і допомагали їм перепливати річку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене небезпечним для життя чи здоров’я особи). За скоєне обом фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Мешканця Сумської області, який мав намір незаконно перетнути кордон, доставили до військкомату.