Провідником виявився уродженець Донецької області, який проживає на Тячівщині

Поблизу кордону на Тячівщині правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити в Румунію. Також поліція затримала переправника ухилянтів, який довозив чоловіків до кордону та показував як його перейти. За такі послуги чоловік брав по 2,5 тис. дол. від кожного призовника. Усіх п’ятьох ухилянтів доставили до військкомату, переправника затримали у Тячівському районі, за скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Як у суботу, 23 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці отримали оперативну інформацію про причетність вихідця з Донецької області, який наразі проживає в Тячівському районі, до незаконного переправлення ухилянтів закордон.

«Поліцейські з’ясували, що фігурант найближчим часом планує переправити п’ятьох чоловіків призовного віку до Румунії. Свої послуги він оцінив у 2,5 тисячі доларів з кожного. Зловмисник на власному автомобілі «Mercedes» відвіз п’ятьох клієнтів на околицю селища Вишково Хустського району, неподалік кордону з Румунією. Він отримав від них гроші, показав напрямок руху і надав поради, як себе поводити після того, як потраплять на територію Румунії», – йдеться у повідомленні поліції.

За вказівками провідника, чоловіки пішли у напрямку кордону, проте за 600 метрів від межі між країнами їх затримали прикордонники. Усіх чоловіків одразу ж доставили у військкомат для вручення їм повісток.

Поліція провела обшук за місцем проживання пере правника ухилянтів. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). За скоєне йому загрожує до дев'яти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Розслідування триває.