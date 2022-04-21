Чоловіки через ліс пробиралися до Словаччини

Поблизу Великого Березного, що поряд з українсько-словацьким кордоном, у лісі затримали трьох організаторів схеми нелегального переправлення ухилянтів закордон. Двоє затриманих є мешканцями Закарпаття, один – із Харківської області. Переправники нелегалів проводили через ліс до Словаччини чоловіків, які підлягають мобілізації. З кожної особи брали по 4,5 тис. доларів. Зараз троє організаторів схеми перебуває у СІЗО, призовників, які намагалися незаконно пробратися до кордону, поліція доставила у військкомат.

Як у четвер, 21 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури один із учасників групи підшуковував чоловіків призовного віку, готових заплатити гроші за нелегальний перетин кордону. Їх чекали в Ужгороді, надавали тимчасове житло, а потім через ліс проводили до кордону зі Словаччиною.

«Чоловіки потягом прибували в Ужгород, звідки їх розвозили по території району та надавали тимчасове житло. Надалі провідник забезпечував їх проходження лісистою територією до кордону зі Словаччиною. За незаконне переправлення особи закордон чоловіки одержували 4,5 тис. доларів з людини», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі ZAXID.NET уточнили, що організаторами схеми було двоє мешканців Закарпаття та ще один 34-річний мешканець Харківської області, який займався пошуком охочих нелегально потрапити до Словаччини. Усіх трьох затримали у середу, 20 квітня, в Перечинському районі. Під час обшуків у фігурантів вилучили автомобілі, а також 13,5 тис. доларів, які організатори отримали за нелегальне переправлення призовників закордон.

Як зазначають у прес-службі поліції Закарпаття, організаторів схеми затримали саме під час спроби провести до кордону через ліс трьох чоловіків, які підлягають мобілізації. Наразі фігуранти справи перебувають у СІЗО, троє призовників, які намагалися пробратися до кордону, правоохоронці доставили до військкомату.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). За скоєне двом закарпатцям і мешканцю Харківщини загрожує до 9 років ув'язнення.