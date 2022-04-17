Трьом закарпатцям за переправку ухилянтів загрожує до 9 років тюрми

Контррозвідка СБУ затримала трьох мешканців Закарпаття, які організували схему нелегального перетину кордону для ухилянтів. Чоловіків переправляли до Румунії через річку на надувному човні. Щоб уникнути затримання, зловмисники відстежували рух прикордонників тепловізором. За переправу закордон з кожного ухилянта брали по 5-6 тис. євро.

Про затримання групи переправників ухилянтів закордон у неділю, 17 квітня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття. За даними СБУ, троє закарпатців систематично переправляли закордон чоловіків, які хотіли уникнути відправки до війська.

«За допомогою надувного човна, зловмисники системно переправляли «клієнтів» поза пунктами пропуску через річку, що проходить на межі державного кордону. Для реалізації оборудки, ділки за допомогою тепловізора відстежували пересування прикордонників», – йдеться у повідомленні СБУ.

«За попередньо узгодженою схемою 39-річний мешканець Грушева на своєму авто Volvo мав доправити клієнтів до лінії «зеленого кордону», де їх мали зустріти інші двоє спільників - 32-річний мешканець Грушева та 55-річний житель Нижньої Апші. Далі двоє останніх мали забезпечити безперешкодний перетин чоловіками кордону. Свої послуги вони оцінили в 5,5 тис. євро з однієї особи», – зазначають у поліції.

Усіх фігурантів затримали та доставили до відділу поліції. Автомобіль, яким користувалися зловмисники, вилучили та помістили на штрафмайданчик. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Трьом мешканцям Закарпаття загрожує до дев'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.