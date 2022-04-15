Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання грошей

На Волині поліція викрила двох чоловіків, які підробляли довідки про непридатність для проходження військової служби. За виготовлення таких документів ухилянти платили шахраям 15 тис. євро. Наразі один з фігурантів затриманий, йому загрожує до восьми років тюрми.

Про викриття шахраїв повідомила прес-служба поліції Волині у п'ятницю, 15 квітня. Затриманим по 41 і 42 роки, обоє мешканці Волині. Зловмисники виготовляли підроблені довідки про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ військовозобов’язаним громадянам, аби ті в подальшому могли безперешкодно виїхати за кордон. Наразі у поліції не повідомляють, скільки ухилянтів встигли скористатись послугами шахраїв.

«Учора, 14 квітня, одного з фігурантів правоохоронці затримали під час отримання грошей. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – повідомляє поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.