На Волині шахраї виготовляли довідки для ухилянтів за 15 тис. євро
Поліція затримала одного з фігурантів, наразі він перебуває у СІЗО
На Волині поліція викрила двох чоловіків, які підробляли довідки про непридатність для проходження військової служби. За виготовлення таких документів ухилянти платили шахраям 15 тис. євро. Наразі один з фігурантів затриманий, йому загрожує до восьми років тюрми.
Про викриття шахраїв повідомила прес-служба поліції Волині у п'ятницю, 15 квітня. Затриманим по 41 і 42 роки, обоє мешканці Волині. Зловмисники виготовляли підроблені довідки про непридатність для проходження військової служби в ЗСУ військовозобов’язаним громадянам, аби ті в подальшому могли безперешкодно виїхати за кордон. Наразі у поліції не повідомляють, скільки ухилянтів встигли скористатись послугами шахраїв.
«Учора, 14 квітня, одного з фігурантів правоохоронці затримали під час отримання грошей. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – повідомляє поліція.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.