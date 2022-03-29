На пункті пропуску «Ягодин» викрили 27-річного мешканця Харкова, який намагався пройти контроль з підробленим документом. Прикордонникам він пред'явив свідоцтво на повернення громадянина Лівану, втім, вони помітили, що документ має ознаки підробки. За використання фальшивки йому загрожує до двох років обмеження волі.

Про затримання чоловіка повідомили у прес-службі поліції Волині у вівторок, 29 березня. Зазначається, що інцидент стався на пункті пропуску «Ягодин». 27-річний мешканець Харкова пред'явив прикордонникам свідоцтво про повернення громадянина Лівану.

Додамо, що свідоцтво на повернення – це документ, який іноземець може використати для виїзду з держави у випадку втрати свого паспорта.

Втім, прикордонники помітили, що свідоцтво, яке пред'явив харків'янин, містить ознаки підробки. Відтак документ вилучили. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Санкція статті передбачає максимум обмеження волі до двох років.

Також поліція повідомила про викриття ще двох ухилянтів на українсько-польському кордоні. 32-річного киянина затримали на пункті пропуску «Устилуг», де він надав прикордонникам фальшиву довідку про визнання його непридатним до військової служби. Таким же способом потягом до Польщі намагався виїхати ще один 35-річний мешканець Києва, щоправда, фальшивий документ вчасно виявили прикордонники.