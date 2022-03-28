На пункті пропуску «Ягодин» затримали 37-річного приватного підприємця, який дав прикордоннику 800 доларів хабара. За ці гроші він намагався незаконно виїхати в Польщу. Втім, начальник групи інспекторів прикордонного контролю одразу ж повідомив про інцидент поліцію. За надання неправомірної вигоди йому загрожує до чотирьох років тюрми.

Інцидент стався ще 1 березня, втім, відомо про нього стало лише 28 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волинської області. За даними слідства, військовозобов'язаний чоловік попри встановлену чинним законодавством заборону намагався виїхати з України у Республіку Польща через пункт пропуску «Ягодин».

«Аби вирішити це питання, він надав 800 доларів США неправомірної вигоди начальнику групи інспекторів прикордонного контролю. Прикордонник одразу повідомив про вчинення злочину на лінію "102"», – йдеться у повідомленні. Про чоловіка відомо, що йому 37 років, він приватний підприємець, народився у Харкові.

Ухилянту повідомили про підозру за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до чотирьох років ув'язнення.