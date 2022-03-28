На пункті пропуску «Ягодин» затримали 36-річного ухилянта, який хотів виїхати за кордон. Чоловік надав для перевірки документи з ознаками підробки, фальшивку вчасно помітили прикордонники. За підробку документів йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Інцидент стався 26 березня, на пункті пропуску «Ягодин», однак про нього стало відомо зранку 28 березня, після повідомлення поліції Волині. Зазначається, що 36-річний мешканець Краматорська, що на Донеччині, під час проходження прикордонного контролю надав підроблені документи.

«Під час проходження прикордонного контролю надав для перевірки пакет документів, а саме, довідку лікарської комісії, картку обстеження та медичного огляду, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з ознаками підробки. Перетнути кордон він мав намір у пішому порядку, однак в результаті опинився в підрозділі поліції Любомля», – йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікують за ч.4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років. Наразі невідомо, чи вручили чоловікові повістку до військкомату.