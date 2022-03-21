На пункті пропуску «Устилуг» затримали 24-річного рівнянина, який прикидався другим водієм рейсового автобусу. Таким чином чоловік планував виїхати за межі України. Втім, правоохоронці з'ясували, що трудовий договір був фальшивим, а сам чоловік не мав відповідної категорії, аби керувати великогабаритним транспортом.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався в суботу, 19 березня. На території пункту пропуску «Устилуг» прикордонники виявили 24-річного мешканця Рівненщини, який намагався за фальшивими документами виїхати з України.

«Чоловік їхав рейсовим автобусом Mercedes-Benz на виїзд з України в якості нібито другого водія. Правопорушник надав правоохоронцям документи, які містять недостовірні відомості про особу: трудовий договір та копію (скріншот) в мобільному телефоні про наявні категорії водія із неіснуючими категоріями водія «С», «D», «СЕ», які дають право керувати вантажним транспортним засобом. Під час перевірки співробітники державної прикордонної служби України встановили, що чоловік має лише категорію "В"», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили автобус Mercedes-Benz, два трудові договори, копію посвідчення водія видане на ім’я правопорушника та інші речові докази по справі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до п'яти років.