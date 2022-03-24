Митника та залізничника з Волині підозрюють у допомозі ухилянту незаконно виїхати в Польщу. Зокрема, 5 березня вони посадили чоловіка у потяг «Київ–Варшава» поза пунктом пропуску. Втім, виїхати за кордон ухилянту не дали прикордонники. Чоловікам вже вручили підозри, їм загрожує від п'яти до семи років ув'язнення.

Інцидент стався ще 5 березня, втім, відомо про нього стало лише 24 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волинської області. Серед підозрюваних у цій справі – інспектор одного з відділів митного поста «Ягодин» та працівник підрозділу«Ковельська дистанція колії» Львівської залізниці. За даними слідства, 5 березня вони допомагали військовозобов'язаному чоловіку перетнути державний кордон України поїздом «Київ–Варшава», посадивши його у вагон поза пунктом пропуску.

«Пасажира, у якого були відсутні документи, що дають право чоловікам віком від 18 до 60 років перетинати державний кордон України в період воєнного стану, а в паспорті не було відмітки про перетин державного кордону, згодом виявили військовослужбовці Державної прикордонної служби. Таким чином виїхати у Польщу йому не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Митнику та залізничнику вручили підозри за ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон за попередньою змовою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.