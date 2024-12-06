Митник і залізничник з Волині отримали по 5 років тюрми за переправлення ухилянта
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На Волині суд виніс вирок державному інспектору відділу митного поста «Ягодин» та працівнику відокремленого підрозділу «Ковельська дистанція колії» Львівської залізниці за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон. У березні 2022 року вони посадили чоловіка у потяг «Київ–Варшава» поза пунктом пропуску. Втім, виїхати за кордон ухилянту не дали прикордонники.
Як розповіли у п’ятницю, 6 грудня, в Офісі генпрокурора, на початку березня 2022 року митник і залізничник допомагали військовозобов'язаному перетнути українсько-польський кордон поїздом «Київ – Варшава», посадивши його у вагон поза пунктом пропуску, щоб уникнути процедури прикордонного контролю.
Пасажира без відповідних документів, що дають право чоловікам віком від 18 до 60 років перетинати держкордон в період воєнного стану, а також відмітки в паспорті про його перетин згодом виявили військовослужбовці Держприкордонслужби України. Таким чином виїхати до Польщі ухилянту не вдалося.
Суд визнав працівника митниці та залізничника винними у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ). Обом призначили покарання – по 5 років позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати певні посади.