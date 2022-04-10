За час повномасштабної війни прикордонники затримали 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли втекти за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Деякі чоловіки стали жертвами шахраїв, які в анонімних каналах пропонують незаконні послуги: вони беруть кошти, а потім зникають.

Деякі намагаються підкупити прикордонників або використовують підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей.

Більшість порушників, за даними ДПСУ, намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. Такий спосіб часом небезпечний.

«Останнім часом траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм», – йдеться у повідомленні.

Крім того, семеро чоловіків намагалися через гори потрапити в Румунію. Їх виявили прикордонники та рятувальники. Двоє чоловіків отримали сильне обмороження та не могли самостійно пересуватися. Шістьох людей оштрафували, а їхнім провідником виявився неповнолітній.

Нагадаємо, на час воєнного стану чоловікам 18-60 років заборонено виїжджати з України. Водночас є і винятки, наприклад, виїхати можуть чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей до 18 років.