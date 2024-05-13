Спецоперацію із затримання провели на автостоянці в торговому центрі, де підозрювані планували закласти вибухівку

СБУ затримала двох учасників агентурної мережі спецслужб РФ, які готували серію терактів у Львові та Києві. Вони мали закласти вибухівку у торгових центрах, оборонному підприємстві та закладі харчування, але правоохоронці запобігли цим злочинам.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 13 травня, підозрювані на виконання завдання представника спецслужб РФ мали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці.

За даними СБУ, чотири теракти у Києві мали відбутись 9 травня. У столиці затримали агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухівку в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе. Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

«Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано – їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111 (державна зрада);

⁠ст. 113 (диверсія);

⁠ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.