Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України викрила та знешкодила агентурну групу ФСБ Росії, яка надавала російським окупантам координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня. Про це повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 6 травня.

Як розповіли у відомстві, серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Росіяни також сподівалися отримати від своєї агентури «підтвердження» щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Як повідомили в СБУ, для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно «замикалися» на одного куратора з ФСБ.

Плани ворога стали відомі українській спецслужбі ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів. Їх було покроково задокументованому. Обох фігурантів, 28-річних безробітних, затримали «на гарячому» неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей. Співробітники СБУ тим самим зірвали плани агресора щодо підготовки повітряних ударів

Як встановило розслідування, обох фігурантів у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «Кримського управління» ФСБ, який пообіцяв винагороду за співпрацю. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.