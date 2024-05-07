Військові планували ракетний удар по будівлі, де мав перебувати Зеленський

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російського ФСБ, яка планувала вбивство президента України Володимира Зеленського. Серед зловмисників правоохоронці виявили двох полковників Управління державної охорони, які сприяли планам окупантів та надавали їм секретну інформацію, повідомили у прес-службах СБУ та Офісу Генпрокурора у вівторок, 7 травня.

«Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації Президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити», – повідомили у прес-службі СБУ.

Двоє українських військовослужбовців УДО добровільно допомагали російським спецслужбам організувати вбивство Володимира Зеленського. За гроші чоловіки передавали конфіденційну інформацію росіянам, а також готували та зберігали засоби для майбутнього теракту.

«Для цього один з підозрюваних отримав від представників агентурної мережі ФСБ Росії два безпілотних літальних апарати типу FPV-дрони і два боєприпаси до них. Надалі він мав передати ці засоби ураження іншим співучасникам кримінального правопорушення для здійснення вибуху», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

СБУ додала, що окрім президента, зрадники планували ліквідувати голову Служби безпеки Василя Малюка, а також очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Зазначається, що напад на Кирила Буданова планували здійснити у переддень Великодня.

У прес-службі СБУ уточнили, що російські агенти мали спостерігати за високопосадовцями та передавати інформацію росіянам. Після цього за координатами будівлі, де мали перебувати українські посадовці, хотіли завдати ракетного удару. FPV-дрони, які отримали українські полковники, мали ліквідувати тих, хто вижив у місці ураження.

«Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона», – повідомили у прес-службі СБУ.

Плани зрадників завчасно викрили правоохоронці, які задокументували плани терористів та запобігли завершенню злочину. Зокрема, СБУ прослідкувала поїздки одного з полковників УДО за засобами теракту, а також розмови іншого військовослужбовця з російським куратором. Підозрюваних затримали та обшукали – за місцем їхнього проживання виявили дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.

«Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки», – повідомив голова СБУ Василь Малюк.

Обидвом військовим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада за змовою). Одному з них також повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ (підготовка до терористичного акту). Полковникам загрожує довічне ув’язнення, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім того, СБУ встановила особи трьох російських спецслужбовців ФСБ, які брали участь у підготовці теракту. Ними виявилися Максім Мішустін, ⁠Дмітрій Перлін та ⁠Алєксєй Корнєв, які працюють в девятому управлінні п’ятої служби ФСБ.

Зазначається, що Дмітрій Пєрлін у січні 2022 року став куратором україських зрадників, яких завербували до початку повномасштабного вторгнення. До того з українцями співпрацював Алєксєй Корнєв. Зокрема, Корнєв законспіровано зустрічався з одним з полковників УДО на території європейських країн. За кордоном росіянин також передавав гроші агентам.