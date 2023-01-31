Кирило Буданов залишається мішенню для Кремля, адже Росія назвала його причетним до вибуху на Кримському мосту

На керівника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирила Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів. Про це повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на близьких Буданова.

Зазначається, що очільник розвідки живе у своєму офісі, веде обережний спосіб життя і рідко з'являється на людях.

«За словами людини, близької до Буданова, на нього було скоєно щонайменше 10 замахів. У 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно», – повідомило видання.

Журналісти зазначають, що Кирило Буданов залишається мішенню для Кремля, адже після вибуху на Кримському мосту в жовтні Москва назвала винуватцями агентів ГУР на чолі з головою.

За словами журналістів, стрімкий злет кар’єри Буданова прискорився у серпні 2016 року, коли в Криму вбили підполковника Федеральної служби безпеки Росії.

«Вважалося, що Буданов був одним з українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і пізніше він був нагороджений українським "Орденом мужності" за нерозголошені операції», – йдеться в повідомленні.

У ГУР участь Буданова в цій спецоперації не підтверджують і не спростовують.

Зазначимо, що Кирило Буданов очолив українську розвідку у 2020 році, коли йому було 34 роки.