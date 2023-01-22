Кирило Буданов повідомив, що Дениса Кірєєва вбили в автомобілі СБУ

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв, якого Служба безпеки називала «зрадником», був вбитий в автомобілі СБУ. Про це Буданов заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури ... Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт», – заявив Буданов.

Він також повідомив, що не очікував таких дій СБУ проти штатного співробітника розвідки. Також Буданов розповів, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час Іваном Бакановим, і той «нічого толком не зміг пояснити».

«Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все», – заявив Буданов.

Буданов не зміг розповісти, чи працюють люди, причетні до цього, досі в СБУ, оскільки триває слідство. Також голова ГУР розповів, що Кірєєв був закритим співробітником відомства і мав зв’язки «з дуже багатьма людьми по всьому світу».

«Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону ... Я можу висловити абсолютно свою суб’єктивну думку. Ще раз хочу це підкреслити: у того, хто це навмисно зробив, було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. ​Була певна кількість людей, яка не дуже хотіла, щоб Україна перемогла», – додав Буданов.

Нагадаємо, 5 березня 2022 року стало відомо, що представники СБУ під час затримання застрелили у Києві 45-річного Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії. Його нібито підозрювали у державній зраді. Проте за кілька днів після цього Кірєєва поховали як героя, а президент Володимир Зеленський посмертно нагородив його медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Також за кілька днів після вбивства ГУР спростувало інформацію про те, що Денис Кірєєв був російським шпигуном і заявило, що він загинув під час виконання службових обов’язків. 19 січня американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на розвідувальні документи, повідомило, що до повномасштабного російського вторгнення Денис Кірєєв співпрацював із українською розвідкою, маючи зв’язки у спецслужбах РФ.

23 лютого він попередив українську розвідку про план Росії захопити Київ. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, дані від Кірєєва дали Україні кілька додаткових годин, аби перекинути війська та захистити Київ від захоплення. Крім цього, за сприяння Кирила Буданова Кірєєв брав участь у перших переговорах між Росією та Україною.