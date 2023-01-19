Денис Кірєєв допомагав українській розвідці перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на матеріал The Wall Street Journal про вбивство українського банкіра та учасника переговорного процесу між Україною та Росією Дениса Кірєєва, якого Служба безпеки України звинуватила у держзраді та ліквідувала. За його словами, причиною вбивства Дениса Кірєєва є погана координація між СБУ та Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР).

У ефірі латвійського телеканалу Delfi Михайло Подоляк розповів, що Денис Кірєєв не був агентом Росії, а його вбивство спричинене відсутністю спільної координації між українськими спецслужбами.

«Він мав стосунок до ГУР, а його вбивство було пов'язане з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Були певні претензії до нього з одного боку, з іншого – не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі, це не пов'язано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом Росії», – розповів Михайло Подоляк.

Він зазначив, що попри те, що Росія намагалася виставити Кірєєва своїм агентом, він не був пов'язаний з ворогом. У прес-службі СБУ наразі вбивство Дениса Кірєєва не коментують, оскільки розслідування веде Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, 5 березня 2022 року стало відомо, що представники СБУ під час затримання застрелили у Києві 45-річного Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії. Його нібито підозрювали у державній зраді. Проте за кілька днів після цього Кірєєва поховали як героя, а президент Володимир Зеленський посмертно нагородив його медаллю за «винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки».

Також за кілька днів після вбивства ГУР спростувало інформацію про те, що Денис Кірєєв був російським шпигуном і заявило, що він загинув під час виконання службових обов’язків. 19 січня американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на розвідувальні документи, повідомило, що до повномасштабного російського вторгнення Денис Кірєєв співпрацював із українською розвідкою, маючи зв’язки у спецслужбах РФ.

23 лютого він попередив українську розвідку про план Росії захопити Київ. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, дані від Кірєєва дали Україні кілька додаткових годин, аби перекинути війська та захистити Київ від захоплення.

Крім цього, за сприяння Кирила Буданова Кірєєв брав участь у перших переговорах між Росією та Україною.