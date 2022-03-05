Денис Кірєєв був членом української переговорної делегації у Гомелі

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про загибель трьох розвідників під час виконання спецзавдань. Серед загиблих є Денис Кірєєв, член української переговорної делегації у Гомелі, якого вранці деякі ЗМІ назвали зрадником, написавши, що його нібито убили працівники СБУ під час затримання.

«Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники — співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України: Доля Олексій Іванович, Чибінєєв Валерій Вікторович, Кірєєв Денис Борисович. Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам’ятаємо! Слава Україні! Героям Слава!», - йдеться у повідомленні ГУР МОУ у офіційному каналі Telegram.

Нагадаємо, вранці 5 березня скандальний нардеп Олександр Дубінський у своєму тегерам-каналі повідомив, що член переговорної групи від України Денис Кірєєв виявився зрадником і був убитий працівниками СБУ під час затримання.

Після цього «Українська правда» і «Обозреватель» із посиланням на власні джерела опублікували новини про убивство Дениса Кірєєва, як зрадника. Співрозмовники «Української правди» у силових структурах навіть додали, що СБУ володіла телефонними розмовами Кірєєва, які нібито підтверджували факт держради.