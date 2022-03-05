Володимир Зеленський виступив з новим зверненням до українців

Володимир Зеленський у новому зверненні закликав українців, які тичасово потрапили в окупацію, об'єднуватися і виганяти російські війська.

Президент України наголосив, що окупація частини територій – тимчасова і штучна, а українці ніколи не зупинять свого спротиву.

«Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!», – заявив президент України.

За словами Зеленського, Україна зараз стала «наддержавою духу», українці витримали удар, а зруйновані міста обов'язково відбудують.

Хроніки вторгнення Росії. Десятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET