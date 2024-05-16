Винищувачі F-16 на злітно-посадковій смузі

Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України. Про це йдеться в опублікованій коаліційній угоді, повідомила NOS у четвер, 16 травня.

«Нідерланди продовжують підтримувати Україну політично, військово, фінансово та морально проти російської агресії», – йдеться в пункті «Міжнародна безпека» коаліційної угоди.

Також коаліція наголосила, що законодавчо буде закріплено стандарт обов'язково витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.

У середу, 15 травня, стало відомо, що чотири нідерландські партії – ультраправа «Партія свободи» (PVV) Герта Вілдерса, «Народна партія за свободу та демократію» (VVD), яку очолював чинний очільник уряду Марк Рютте, центристська «Новий соціальний контракт» (NSC) та партія «Фермерсько-громадянський рух» (BBB), які з кінця листопада вели переговори про нову коаліцію, ухвалили рішення про формування уряду. Наразі хто стане майбутнім премʼєр-міністром та лідером коаліції не відомо.

Як зазначає «Європейська правда», після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вілдерс дещо віддалився від Кремля, назвавши вторгнення помилкою. Але Герт Вілдерс не підтримував передачу додаткового озброєння Україні. Утім інші партії в урядовій коаліції виступили за військову допомогу Києву.

Додамо, станом на кінець лютого 2024 року Нідерланди витратили загалом понад 2,8 млрд євро на допомогу Україні. Країна активно бере участь у коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16 та імплементації Української Формули миру. Нідерландський уряд на 2024 рік заклав для України 2 млрд євро військової підтримки, 295 млн євро як внесок до Європейського фонду миру, 89 млн євро на правосуддя й три мільйони євро на невійськову кіберпідтримку.