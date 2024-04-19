Голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Влада Нідерланди у терміновому порядку виділяє 210 млн євро на посилення протиповітряної оборони України та передачу їй артилерійських боєприпасів. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО у п’ятницю, 19 квітня, заявила голова Міноборони країни Кайса Оллонгрен, йдеться у повідомленні відомства.

«Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну», – заявила Оллонгрен.

За її словами, Україна терміново потребує систем ППО та артилерійських снарядів, інакше ситуація ризикує перетворитися на «критичну».

Як зазначили в оборонному відомстві Нідерландів, 150 млн євро з оголошеного пакету допомоги підуть на підтримку німецької ініціативи з пошуку систем протиповітряної оборони для України. Водночас 60 млн євро країна спрямує на закупівлю засобів ППО ближнього радіуса дії, які можуть бути використані зокрема для протидії дронам.

Крім того, у відомстві нагадали, що країна сприяє ініціативі Естонії щодо швидкого постачання Україні артилерійських боєприпасів із наявних запасів, а також Нідерланди раніше оголосили, що внесуть 250 млн євро в подібний чеський план пошуку боєприпасів для України.