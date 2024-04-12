Загалом Нідерланди виділять у 2024 році 3 млрд євро на військову допомогу Україні

Нідерланди оголосили про виділення додаткового мільярда євро на військову підтримку Україні. Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що кошти виділили додатково до зобов’язань у межах двосторонньої угоди між Україною та Нідерландами. Зазначимо, загалом Нідерланди готові надати Україні 3 млрд євро на військову допомогу.

Володимир Зеленський додав, що обговорив з Марком Рютте роботу над пришвидшенням постачання артилерійських боєприпасів, озброєння та систем ППО. Крім того, президент подякував Нідерландам за запуск Реєстру збитків України від російської агресії, робота якого стартувала в результаті конференції Justice for Ukraine.

Нагадаємо, 20 березня Нідерланди оголосили про надання ще 350 млн євро на військову підтримку України. Зокрема, кошти виділили на боєприпаси для винищувачів F-16 та розвідувальні безпілотники.

Ще раніше, на початку лютого, Нідерланди повідомили, що збільшать кількість F-16, які передадуть Україні з 18 до 24. Таке рішення зумовлене скасуванням угоди з компанією Draken International, яка планувала викупити літаки.