Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні
Ще 400 млн євро країна передасть на відновлення українських міст
Нідерланди оголосили про виділення додаткового мільярда євро на військову підтримку Україні. Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення», – повідомив Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що кошти виділили додатково до зобов’язань у межах двосторонньої угоди між Україною та Нідерландами. Зазначимо, загалом Нідерланди готові надати Україні 3 млрд євро на військову допомогу.
Володимир Зеленський додав, що обговорив з Марком Рютте роботу над пришвидшенням постачання артилерійських боєприпасів, озброєння та систем ППО. Крім того, президент подякував Нідерландам за запуск Реєстру збитків України від російської агресії, робота якого стартувала в результаті конференції Justice for Ukraine.
Нагадаємо, 20 березня Нідерланди оголосили про надання ще 350 млн євро на військову підтримку України. Зокрема, кошти виділили на боєприпаси для винищувачів F-16 та розвідувальні безпілотники.
Ще раніше, на початку лютого, Нідерланди повідомили, що збільшать кількість F-16, які передадуть Україні з 18 до 24. Таке рішення зумовлене скасуванням угоди з компанією Draken International, яка планувала викупити літаки.