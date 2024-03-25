До Міжнародного реєстру збитків долучилися 43 країни та ЄС

У сервісі державних послуг «Дія» з’явиться нова послуга. Українці зможуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією. Про це у понеділок, 25 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, нова послуга стане доступною у квітні. Українці зможуть подати заяви про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім з’явиться можливість подати заяви в Міжнародний реєстр, якщо не було звернення до місцевої влади.

Міністр цифрової трансформації каже, що це перший досвід міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть «Дію». Крім того, за словами Михайла Федорова, пізніше через «Дію» можна буде подати заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство.

«Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу – звернутись із заявами про відшкодування збитків», – заявив Михайло Федоров.

Михайло Федоров додав, що Міжнародний реєстр збитків створили під егідою Ради Європи у травні 2023 року. Наразі до нього долучилися 43 країни та ЄС, в тому числі США, Японія та Канада. Головна мета – зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб Росія виплатила Україні та українцям репарації.

«Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з реєстру в рішення про виплати компенсації Україні і тим, хто постраждав від війни», – сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти інтегрував сервіс державних послуг «Дія», щоб абітурієнти змогли зареєструватись на національний мультипредметний тест. Для цього потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії», а також активувати «Дія.Підпис».