Також у «Дії» відтепер відображаються освітні документи

Український центр оцінювання якості освіти інтегрував сервіс державних послуг «Дія», щоб абітурієнти змогли зареєструватись на національний мультипредметний тест. Для цього потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії», а також активувати «Дія.Підпис». Про це у суботу, 23 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Під час реєстрації на сайті УЦОЯО треба дати доступ до паспорта через додаток. Дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації.

«Абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків», – зазначив Михайло Федоров.

Для входу у персональний кабінет також не потрібно буде вводити дані вручну – для цього можна використати «Дія.Підпис».

Як створити персональний кабінет?

відкрийте сторінку реєстрації на сайті УЦОЯО;

виберіть варіант «створення кабінету за допомогою «Дії»;

натисніть на QR-код або відскануйте його камерою смартфона, на якому є «Дія»;

підтвердьте надсилання копії паспорта за допомогою «Дія.Підпис».

Нагадаємо, 22 березня 2024 року у сервісі державних послуг «Дія» з’явилася послуга відображення освітніх документів. Тепер у додатку містяться свідоцтво про загальну середню освіту та дипломи про вищу освіту.