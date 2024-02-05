Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше

Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж планувалося спочатку. Відповідно, кількість отриманих Україною винищувачів від Нідерландів зросте з 18 до 24. Про це 5 лютого повідомили в уряді Нідерландів.

В уряді пояснили, що в 2021 році Нідерланди уклали угоду з компанією Draken International про продаж 12 літаків F-16. Однак цей продаж не відбувся, після чого Нідерланди запропонували Draken купити у майбутньому 6 літаків F-16. Та врешті обидві сторони дійшли висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.

Тож тепер до 18 винищувачів F-16, які готуються для передання Україні, додадуться ще 6 літаків. Винищувачі F-16 раніше становили найважливішу частину ударної сили ВПС Нідерландів, але тепер цю роль на себе взяли сучасніші F-35.

До слова, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 5 лютого заявляв, що обіцяні західними союзниками літаки F-16 прибудуть до України з ракетами на 300-500 км. За словами Наєва, це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога.