F-16 дозволять Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою

Обіцяні західними союзниками літаки F-16 прибудуть до України з ракетами на 300-500 км. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомило «РБК-Україна» у понеділок, 5 лютого.

«У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів», – сказав він.

За словами Наєва, це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ зазначив, що відтоді як Україна отримала реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS, російські загарбники зазнали відчутних втрат.

Зокрема, значно ускладнена логістика: аби забезпечити свої передові підрозділи, ворог був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 км від переднього краю.

«Це призвело до збільшення логістичного «плеча» підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони, а з часом і до «жесту доброї волі» з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона», – сказав він.

За словами Наєва, разом із надходженням на озброєння у квітні 2023 року зенітно-ракетного комплексу Patriot протиракетний щит України посилився ще більше шляхом збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 км.

Додамо, що наприкінці 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перша партія винищувачів F-16 для України буде модифікованою, покращенням літаків займаються підприємства у Європі та США.