Скільки систем Patriot прибуло до України, поки що невідомо

Слова міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про отримання Україною перших систем протиповітряної оборони Patriot неправильно інтерпретували. Міноборони Польщі уже спросувало цю інформацію.

Про перші ППО Patriot для Україні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак говорив іспанському виданню La Razon у вівторок, 7 березня. Міністр не уточнив кількість систем та скільки загалом ППО Patriot передадуть Україні надалі, але наголосив на ролі Польщі у передачі військової допомоги України та зазначив, що українських військових навчатимуть користуватися переданими системами.

«Завдяки зусиллям Польщі батареї Patriot чи перші танки Leopard, серед іншого, досягли України. Ми є не лише основним пунктом передачі допомоги, але й одним із найбільших донорів. З початку війни ми передали Україні озброєнь на суму понад 2,2 мільярда євро, і в цю суму не входять витрати, які ми несемо на навчання українських солдатів», – повідомив Маріуш Блащак.

ЗРК Patriot використовує армія США протягом 40 років

У відповідь на інформаційний запит Укрінформу в міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що Блащак мав на увазі зусилля Польщі у передачі Україні ППО.

«Намір віце-прем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати [в інтерв’ю La Razon], що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot», – повідомили в міністерстві, наголосивши, що перші польські танки Leopard справді вже в Україні.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot складається з радара, комп'ютерів, енергетичного обладнання та станції керування бойовими діями. ППО містить до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири готові до стрільби ракети. Система Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США з 1982 року.