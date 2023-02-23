Країна може стати одним з найбільших операторів цієї ракетної системи.

Конгрес США не висловив заперечення щодо купівлі Польщею ракетних систем HIMARS, відтак незабаром буде підписано контракт на закупівлю Варшавою цього виду озброєння. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Завершилася процедура мовчазного погодження Конгресом США контракту на майже 500 пускових установок HIMARS для Польщі. Це означає, що Конгрес схвалив продаж цих найсучасніших далекобійних артилерійських систем Збройним силам Польщі. Контракт незабаром буде підписано», – написав Блащак у Twitter.

Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla . Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu! pic.twitter.com/WO3pIUAwfW — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

Такої кількості ракетних систем вистачить на формування понад 80 батарей, зазначає «Бабель».

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Польщі 18 систем HIMARS та ракет для них. Вартість цієї угоди склала близько 10 млрд доларів США. У пакет ввійшли 45 ракет ATACMS з дальністю 297 км та понад 1000 ракет системи GMLRS з дальністю 85 км.

Ціна нової угоди не розголошується, як і терміни поставок. При цьому на озброєнні армії США та військово-морських сил країни було 375 одиниць станом на 2021 рік. Контракт довгостроковий та розрахований на десятиріччя, оскільки країна планує максимально локалізувати у себе виробництво HIMARS.

Нагадаємо, українські військові активно застосовують HIMАRS з ракетами GMLRS (85 км) під час російсько-української війни. Зокрема, в останньому пакеті безпекової допомоги від США містяться додаткові ракети для цієї системи.