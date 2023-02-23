Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Росією і Білоруссю
Світ — Андрій Стець, 0 0
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Перші укріплення вже розгортаються на кордоні з Калінінградською областю
Польща посилює укріпленнями кордон з Росією і Білоруссю. Перші з них розгортаються біля Калінінградської області РФ. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.
«Ми розпочали превентивне посилення безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування. Перші укріплення вже розгортаються на кордоні з Калінінградською областю», – зазначив Блащак.
Нагадаємо, раніше Польща повністю закрила кордон для вантажівок із Білорусі.
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