Перші укріплення вже розгортаються на кордоні з Калінінградською областю

Польща посилює укріпленнями кордон з Росією і Білоруссю. Перші з них розгортаються біля Калінінградської області РФ. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

«Ми розпочали превентивне посилення безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони і стримування. Перші укріплення вже розгортаються на кордоні з Калінінградською областю», – зазначив Блащак.

Нагадаємо, раніше Польща повністю закрила кордон для вантажівок із Білорусі.