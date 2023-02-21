Президент Польщі Анджей Дуда прийняв з офіційний візитом президента США Джо Байдена

Основними темами двосторонніх переговорів делегацій США й Польщі на чолі з президентами Джо Байденом і Анджеєм Дудою були подальші зусилля з підтримки України, тиск на Росію, а також посилення взаємодії в Північноатлантичному альянсі. Про це йдеться оприлюдненому за результатами зустрічі глав двох держав офіційному повідомленні Білого дому, пише «Укрінформ».

«Напередодні річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорили спільні зусилля щодо підтримки України, притягнення до відповідальності Росії та зміцнення НАТО», – зазначається у документі.

При цьому повідомляється, що президент Байден «високо оцінив щедру підтримку народу Польщі, яка прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців у своїх громадах».

Лідери обговорили посилення взаємодії двох країн в енергетичному секторі, в тому числі у сфері мирного атому, а також в оборонному секторі. Президенти зробили окремий акцент на важливості демократичних цінностей, які лежать в основі трансатлантичного альянсу.

Під час зустрічі з польським лідером у Варшаві президент США Джо Байден подякував його країні за «дійсно надзвичайну» підтримку України та зауважив, що доведеться подолати ще багато викликів.

Як інформував ZAXID.NET, 20 лютого відбувся візит президента США Джо Байдена в Київ, де він провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

При цьому Байден оголосив про додаткову військову допомогу для України на 500 млн доларів. У новий пакет допомоги від США увійшли артилерійські боєприпаси для РСЗВ підвищеної мобільності HIMARS і гаубиць, додаткові протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».