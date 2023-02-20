Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України
У новий пакет військової допомоги Україні увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари
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Президент США Джо Байден оголосив про виділення 500 млн доларів додаткової допомоги Україні під час неанонсованого візиту до України в понеділок, 20 лютого. Про це повідомляє CNN.
У спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським Байден сказав, що пакет допомоги включатиме «більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше реактивних снарядів і гаубиць».
Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про «далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше». За даними агентства Reuters, у новий пакет військової допомоги Україні зі США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.
Нагадаємо, 20 лютого, до Києва з неанонсованим візитом завітав президент США Джозеф Байден. Керівник Офісу президента назвав візит Джо Байдена стратегічним. Андрій Єрмак заявив, що він вирішить чимало питань і дасть поштовх тим, які «підвисли».
Це друга зустріч між двома президентами з середини грудня, коли Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.