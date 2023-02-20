Джо Байден перед річницею повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну

У понеділок, 20 лютого, до Києва з неанонсованим візитом завітав президент США Джозеф Байден. Відповідні фото і відео оприлюднені в соціальних мережах.

Під час прогулянки Джо Байдена вулицями Києва в Україні оголосили повітряну тривогу. Це сталось об 11:34 На оприлюдненому у соцмережах відео чути звук сирени, які повідомляють про загрозу. Однак делегація на чолі із Володимиром Зеленським та Джо Байденом продовжує прогулянку Києвом.

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Володимир Зеленський подякував американському президенту за візит до Києва.

«Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців», – написав президент в Telegram.

Це друга зустріч між двома президентами з середини грудня, коли Зеленський їздив до Вашингтона, щоб забезпечити подальшу підтримку Сполучених Штатів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, у Білому домі повідомили, що Байден обговорить із Зеленським у Києві розширену підтримку України. Президент США оголосить про додатковий пакет військової допомоги, який включатиме боєприпаси, протитанкові системи та радари для ППО. Також США запровадять нові санкції проти Росії – їх оголосять на наступному тижні.

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За словами президента США, Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, який буде оголошено вже завтра.

За даними агентства Reuters, у новий пакет військової допомоги Україні зі США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.

Байден приїхав до Києва потягом із Польщі, пише New York Times. За даними журналістів, візит до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки, і Байден залишив Вашингтон без попередження після того, як вони з дружиною повечеряли в ресторані в суботу ввечері.

Керівник Офісу президента назвав візит Джо Байдена стратегічним. Андрій Єрмак заявив, що він вирішить чимало питань і дасть поштовх тим, які підвисли.

Зауважимо, що чутки про те, що українську столицю відвідає американський президент поширювались в соцмережах зранку. Це пов'язане з тим, що в Києві були перекриті вулиці у центрі міста, поблизу посольства США, а також дороги від посольства у сторону до центрального залізничного вокзалу. На фоні цих новин сьогодні вздовж україно-польского кордону курсує американська стратегічна розвідувальна авіація.

Раніше Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із «головних» західних партнерів України.

«Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві», – заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного марафону новин, пише «Українська правда».

Він відмовився розповісти, кого саме чекають у столиці, попросивши «почекати, бо залишилося зовсім недовго».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джо Байден перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну здійснить візит до Польщі, яка є союзницею Сполучених Штатів по НАТО.

Байден відвідає Польщу з 20 до 22 лютого, де зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президент США і його польський колега зранку 21 лютого обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки Києва й зміцнення НАТО, а також важливу логістичну роль Польщі для постачання Україні західної допомоги.

Увечері того ж дня Байден має виступити у Варшаві з промовою з нагоди роковин повномасштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, американський президент ще раз наголосить, що США продовжуватимуть підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Також у програмі американського лідера є зустрічі з членами Бухарестської дев’ятки (це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Угорщина), групою членів НАТО у Східній Європі, вказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. З лідерами цих країн планується обговорити зусилля, спрямовані на зміцнення НАТО і трансатлантичну єдність «з огляду на зміни безпекового середовища».

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