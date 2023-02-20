Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом

Чиновники США вважають, що оборона України найближчим часом досягне критичної фази, коли окупанти розпочнуть свій наступ. Білий дім, своєю чергою, чинить тиск на офіційний Київ, вимагаючи закріплення досягнень ЗСУ та, можливого, нового контрудару. Про це пише американське видання Politico із посиланням на свої анонімні джерела.

Журналісти пишуть, що в адміністрації президента Джо Байдена наполягають на необхідності готуватися до наступу вже зараз, допоки допомога від США та Євросоюзу надходить вільно. У Білому домі побоюються, що підтримка України з боку європейських сусідів згодом може ослабнути.

Офіційні особи США також вважають, що оборона України ось-ось досягне критичної фази, коли Росія почне свій наступ. При цьому адміністрація Байдена терміново тисне на адміністрацію президента України Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення і, можливо, завдала власного контрудару.

Окрім того, американський президент Джо Байден під час свого візиту до Польщі має намір підкреслить необхідність для Заходу та США тримати курс на Україну. Він просуватиме необхідність як альянсів, так і американського лідерства на світовій арені.

ЗМІ також написали про кінцеві цілі контрнаступу України, яких очікують від наших військових представники США.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен на закритій Zoom-конференції з експертами, яка відбулася в середу, 15 лютого, заявив про те, що повернення Криму Україною стане «червоною межею» для Путіна. А офіційний Вашингтон, зі свого боку, не хоче доводити ситуацію до такої межі.

Нагадаємо, 13 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Росія вже розпочала масштабний наступ в Україні. За його словами, якщо країні-агресору не вистачить «якості» на фронті, це компенсується кількістю російських солдатів, яких тисячами відправляють воювати.