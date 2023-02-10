Джо Байден відвідає Польщу напередодні роковин початку повномасштабної війни

Президент США Джо Байден перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну здійснить візит до Польщі, яка є союзницею Сполучених Штатів по НАТО, повідомили у п’ятницю, 10 лютого у Білому домі.

Як пише «Радіо Свобода», Байден відвідає Польщу з 20 до 22 лютого, де зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також у програмі американського лідера є зустрічі з членами Бухарестської дев’ятки (це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Угорщина), групою членів НАТО у Східній Європі, вказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

У повідомленні не вказано, чи очікується участь у цих заходах президента України Володимира Зеленського.

Раніше цього тижня Байден у своєму виступі з промовою «Про стан справ у країні» перед американським Конгресом звернувся до України, заявивши, що Сполучені Штати будуть надавати підтримку «стільки, скільки потрібно».