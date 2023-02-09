Байден констатував, що президент Росії Владімір Путін «вже втратив Україну»

Президент США Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін «вже втратив Україну», додавши, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою. Про це він сказав в інтерв'ю PBS NewsHour.

«У Путіна немає жодного шансу – він вже втратив Україну. Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, буде боятися діяти. Спустіться вниз, нічого з цього не відбувається», – зазначив Байден.

Президент США додав, що НАТО координує свої дії на підтримку України, незважаючи на те, що Путін вважає, що це не так.

Раніше, у промові до Конгресу, Байден запевнив у підтримці України «стільки, скільки буде потрібно».

У присутності посла України в США Оксани Маркарової, яка спостерігала з галереї, Байден заявив, що США єдині у своїй підтримці України майже через рік після початку російського вторгнення, навіть незважаючи на те, що деякі законодавці-республіканці закликають до скорочення допомоги або застосування більш суворого контролю, що може уповільнити розподіл зброї та допомоги.