Борис Пісторіус підтримує тезу про перемогу України у війні

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, без президента РФ Володимира Путіна світ був би кращим. Про це він сказав в інтерв’ю Bild у Києві.

«Без вагань і без компромісів, світ без Путіна був би кращим», – заявив Пісторіус.

На його думку, погрози РФ застосувати ядерну зброю не повинні ставати на заваді військовій підтримці України.

«Зрештою, ми всі не знаємо, що робить Путін, але це не повинно зупиняти нас у розумній підтримці разом із союзниками», – зазначив міністр.

Пісторіус наголосив, що в Україні відбувається «жорстока війна на виснаження із величезною кількістю жертв».

«Україна гідна того, щоб ми нею захоплювались і заслуговує на нашу повну і непохитну підтримку», – зазначив він, додавши, що підтримує тезу про перемогу України у війні.

Нагадаємо, що напередодні уряд Німеччини затвердив постачання 187 бойових танків Leopard 1 до України. Також Борис Пісторіус під час свого візиту до Києва назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6 – наприкінці березня.