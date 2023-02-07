Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Києва назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6. Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.

«Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня», – йдеться в повідомленні.

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Танки перебувають на озброєнні 13 країн, зокрема, Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Для їх реекспорту потрібн дозвіл Німеччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Основним бронезахистом танку Leopard 2 є композитна броня. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Борти прикриті протикумулятивними екранами. Фронтальна третина корпусу прикрита важкими балістичним екранами, а інша частина гумовими екранами посиленими сталлю. Для збільшення захисту від мін, підлога з боків має нахил у 45° і посилена гофром. Екіпаж також захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози, завдяки системі надлишкового тиску Dräger.

Загальні технічні характеристики Leopard 2:

екіпаж – 4 людини;

двигун – турбований дизель 1500 к.с;

вага – 55 т;

максимальна швидкість – 68 км/год;

швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів які зберігаються у спеціальному магазині у носовій частині корпусу, додаткові 15 снарядів зберігаються у кормі башти. Leopard 2 також оснащено двома кулеметами, один з них спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню.

На борту перебувають 4750 набоїв до кулемету. Комбінована система дозволяє танку Leopard 2 атакувати цілі, що рухаються на відстані 5000 метрів рухаючись по пересічній місцевості.

Нагадаємо, німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликала уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка. Однак канцлер Олаф Шольц кілька разів заявляв, що не готовий постачати такі танки, «поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу, бо Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці».

Згодом, 11 січня, уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Проте у відповідь речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну танки не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2. 24 січня стало відомо, що влада Німеччини таки має намір відправити свої основні бойові танки Leopard 2 в Україну, а також дозволити постачання танків іншим країнам

У вівторок, 7 лютого, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.