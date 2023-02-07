Німеччини затвердила постачання бойових танків Leopard 1 до України

Уряд Німеччини затвердив постачання 187 бойових танків Leopard 1 до України. Про це повідомляє Business Insider.

Загалом дано дозвіл на експорт 88 танків від групи Rheinmetall та 99 танків від Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Зазначається, що офіційні цифри буде оприлюднено у вівторок.

Водночас, повідомляють джерела видання в уряді Німеччини, фінансування ремонту танків наразі не забезпечено. Це має бути остаточно з'ясовано лише у найближчі декілька тижнів. Окрім того, очікується, що перші танки буде доставлено не раніше середини цього року. Точна їх кількість поки що не встановлена, кажуть інсайдери, це теж залежить від фінансування. Також неясно, чи будуть всі 187 Leopard 1 зрештою боєздатними, чи багато танків доведеться використовувати як склади запасних частин.

Крім того, у приватних розмовах усередині уряду також зазначається, що військово-стратегічне значення доставки танків полягає не так у самих машинах, а у зміні боєприпасів, що використовуються.

У танках Leopard використовується стандарт НАТО калібру 105 мм, що означає набагато краще постачання боєприпасів Україні, оскільки вона не може сама виробляти боєприпаси для своїх старих радянських танків. У довгостроковій перспективі це може підвищити стійкість української армії.

Перше покоління Leopard веде свою історію з 1956 року і зараз знято або знімається з озброєння. Загалом було вироблено близько 4 700 одиниць, за винятком іншої техніки на цій платформі. Leopard 1 був на озброєнні в Німеччині до 2010 року та до 1980-х вважався основним бойовим танком. Базова модифікація отримала зварний корпус та литу вежу.

Основні характеристики Leopard 1:

маса – 42 тонни;

потужність двигуна – 830 кінських сил;

максимальна швидкість – до 65 км/год;

основна зброя – нарізна 105-мм гармата;

боєкомплект – 75 снарядів;

другорядне озброєння – спарений кулемет MG3 7,62 мм з боєкомплектом 1250 патронів.

Надалі Leopard 1 отримав систему стабілізації та термозахист гармати, модернізацію гусениць, пасивні інфрачервоні прилади спостереження та покращений комплект для водного водіння. Також було посилено бронювання башти, покращено фільтри двигуна та захист зброї від ураження.